Eigentlich hätte heute, Mittwoch, eine Gerichtsverhandlung am Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien stattfinden sollen. Stiefvater und Stiefsohn hätten sich gegenübersitzen sollen. Einer als Angeklagter, einer als Kläger. Dem Ganzen ist am Wochenende aber etwas dazwischen gekommen: eine Explosion. Causa geht weiter Wie berichtet, steht ein 93-Jähriger im Verdacht, durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion sein Wohnhaus im Karl-Benz-Weg in Floridsdorf vollständig zerstört zu haben. Laut Polizei habe der Mann die Explosion durch eine Manipulation am Gaszähler beziehungsweise an der Gasleitung im Keller des Hauses herbeigeführt.

Bei dem Vorfall erlitt der 93-Jährige schwere Verbrennungen und befand sich anschießend in kritischem Zustand. Einsturzgefahr liegt nicht vor Das Haus wurde durch die Explosion völlig zerstört. Acht Nachbarn des Mannes wurden leicht verletzt, auch umliegende Häuser sollen beschädigt worden sein. Einsturzgefahr oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit liegt laut Baupolizei allerdings nicht vor, heißt es.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Paul Haider Das Haus wurde durch die Explosion völlig zerstört.

In dieser mutmaßlichen Tat findet die Causa aber weder ihr Ende, noch ihren Anfang. Vorausgegangen ist der Explosion nämlich ein jahrelanger Rechtsstreit um Wohnrechte, der bis ins Jahr 2016 zurückreicht. Stiefvater „nachgelaufen“ Damals sei die Frau des 93-Jährigen gestorben, die ihm zuvor noch das Wohnrecht zugesprochen habe – unter der Bedingung, das Haus zu erhalten, wie Johannes Stephan Schriefl, der Anwalt des Stiefsohns, im KURIER-Gespräch erklärt.

Der Stiefvater, der 93-Jährige, habe die Bedingung aber nicht eingehalten und das Haus sei „verfallen“. Mehrmals sei der Stiefsohn seinem Stiefvater deshalb „nachgelaufen“. Geändert habe das an der Situation aber nichts. „Im Juni 2025 hat mein Mandant deswegen eine Klage auf Erlöschen des Wohnrechts und Räumung eingebracht“, sagt Schriefl. Anfang Juni habe es dann noch einmal den Versuch gegeben, eine zivilrechtliche Einigung zu finden. Dabei sei dem 93-Jährigen angeboten worden, „im Haus bleiben zu können, wenn er dieses in einem Zustand erhält, der der Wiener Bauordnung entspricht“.