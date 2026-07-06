Gasexplosion in Floridsdorf: Der Tag danach

Während am Sonntag noch Schutt geräumt und Trümmer abtransportiert wurden, standen am Montag die Ursachen der Explosion in Floridsdorf im Fokus. Denn in der Nacht auf Sonntag erschütterte eine schwere Gasexplosion die Wohnsiedlung am Karl-Benz-Weg.

Ein 93-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses stand im Verdacht, durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion sein Wohnhaus vollständig zerstört zu haben. Am Montag bestätigte die Landespolizeidirektion Wien diesen Verdacht. Der Tat soll ein jahrelanger Zivilrechtsstreit um Wohnrechte vorausgegangen sein. Dieser gerichtsanhängige Streit werde in die Ermittlungen miteinbezogen und entsprechend auch das familiäre Umfeld des Tatverdächtigen befragt.

Noch keine Einvernahme

Der Tatverdächtige selbst konnte laut Polizei noch nicht einvernommen werden. Er befand sich am Montag in einem künstlichen Tiefschlaf. Bei der Explosion erlitt er laut der Wiener Berufsrettung schwere Verletzungen. „Es handelt sich um Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht und am Oberkörper“, erklärt ein Sprecher dem KURIER.

Neben dem Tatverdächtigen wurden auch weitere Menschen in den umliegenden Wohnhäusern durch die Explosion verletzt. Acht Anrainer wurden laut Berufsrettung leicht verletzt, sechs davon konnten vor Ort versorgt werden. Zwei Personen mussten am Sonntag noch im Spital behandelt werden, darunter eine 25-jährige schwangere Frau. Laut Polizei sollen die beiden Personen bereits entlassen worden sein.