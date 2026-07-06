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Wien

Gasexplosion in Floridsdorf: Mögliches Motiv war Streit um Wohnrecht

Die Polizei bestätigt jahrelangen Zivilrechtsstreit um Wohnrechte als möglichen Hintergrund der Tat. 93-jähriger Verdächtiger in künstlichem Tiefschlaf.
06.07.2026, 10:14

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Eingestürztes Haus mit Trümmern, eingeklemmtem Auto und Bagger bei Räumarbeiten.

Nachdem ein 93-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Wien-Floridsdorf in der Nacht auf Sonntag durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion sein Wohnhaus vollständig zerstört haben soll, hat ein Polizeisprecher der APA am Montag bestätigt, dass der Tat ein jahrelanger Zivilrechtsstreit um Wohnrechte vorausgegangen war.

Mann (93) soll Haus gesprengt haben, Nachbarn entsetzt: „Das hat er nicht verdient“

Dieser gerichtsanhängige Streit werde in die Ermittlungen miteinbezogen und entsprechend auch das familiäre Umfeld des Tatverdächtigen befragt.

Ein eingestürztes Wohnhaus in einem Wohngebiet mit Einsatzkräften und einem Bagger vor Ort.

Ein Warnschild mit der Aufschrift „Explosionsgefahr“ steht vor Bauarbeitern und einem Baufahrzeug.

Explosion in Floridsdorf

Polizisten sperren eine Straße ab, während ein Einsatzfahrzeug in einer Wohnstraße steht.

Explosion in Floridsdorf

Einsturz eines Hauses mit Trümmern aus Holz, Beton und Ziegeln im Garten.

Explosion in Floridsdorf

Eingestürztes Haus mit Trümmern aus Holz und Mauerwerk, umgeben von Bäumen.

Explosion in Floridsdorf

Eingestürztes Haus mit Trümmern hinter Bäumen und blauen Himmel.

Explosion in Floridsdorf

Das zerstörte Wohnhaus nach der Explosion

Explosion in Floridsdorf

Luftaufnahme eines Wohnviertels mit zerstörtem Haus und Rettungskräften auf der Straße.

Explosion in Floridsdorf

Feuerwehrleute durchsuchen nachts die Trümmer eines eingestürzten Hauses nach möglichen Verschütteten.

Explosion in Floridsdorf

Feuerwehrmann mit Hund in einer nächtlichen Trümmerlandschaft nach einem Gebäudeeinsturz.

Explosion in Floridsdorf

Nachtaufnahme: Ein Haus ist nach einem Einsturz zu einem Trümmerhaufen geworden, beleuchtet von einem Scheinwerfer.

Explosion in Floridsdorf

Eingestürztes Haus mit Trümmern, Feuerwehrleuten und einer ausgefahrenen Drehleiter bei Nacht.

Explosion in Floridsdorf

Zerstörtes Wohnhaus nach Gasexplosion, Einsatzkräfte zwischen Trümmern.

Feuerwehrleute und Bauarbeiter beraten sich vor einem Bagger an einer Einsatzstelle.

Explosion in Floridsdorf

Die Brandermittlerinnen und -ermittler des Landeskriminalamtes Wien führen umfangreiche Ermittlungen in dem Fall. Der 93-Jährige befinde sich im künstlichen Tiefschlaf und sei nach wie vor nicht vernehmungsfähig, teilte der Sprecher mit.

Floridsdorf Wien Wohnrecht
Agenturen, eh  | 

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