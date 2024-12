Der burgenländische Pflegeplan und was daraus wurde

Von Anfang an mit der Anstellung pflegender Angehöriger. Mit der Pflegeservice Burgenland GmbH wurde dafür im Herbst 2019 eine eigene Tochter der Landesholding gegründet - eine von drei Pflegegesellschaften unterm Dach der Holding. Ursprünglich wurde mit bis zu 600 Interessenten und jährlichen Kosten von 13 Millionen Euro kalkuliert.

Aktuell sind 350 Burgenländerinnen und Burgenländer angestellt, um in den eigenen vier Wänden eine(n) Angehörige(n) zu betreuen. In Summe waren es in den vergangenen fünf Jahren 630 Personen, die zum MIndestlohn des Landes Betreuungsarbeit geleistet haben, sagt Johannes Zsifkovits am Dienstag in Eisenstadt.