Zeit für die geplanten 70 Pflegestützpunkte wird knapp

Im jüngsten Rechenschaftsbericht der SPÖ-Regierung findet sich auf Seite 9 ein kühner Satz: „Einen Meilenstein der Pflegepolitik des Landes stellen die Pflegestützpunkte dar.“

Kühn, weil von den 71 geplanten Stützpunkten für rund 7.000 betroffene Menschen erst einer – in Schattendorf – in Betrieb ist. Die 70 restlichen sollen bis Ende 2025 errichtet sein und von Hauskrankenpflege über betreutes Wohnen und Seniorentagesbetreuung bis zu Pflege- und Sozialberatung ein breites Spektrum anbieten. „Das wäre das Ziel“, heißt es am Donnerstag aus dem Büro von Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).

Einen genauen Zeitplan gibt es nicht.