Deckel drauf: Burgenland setzt Maximalpreise für Bauland fest

Der „Leistbare Kaufpreis für Baulandgrundstücke“ beläuft sich im Landessüden auf rund 50 Euro je Quadratmeter oder 60 Euro im Mittelburgenland. Teurer wird es im Norden, wo sich die maximalen Quadratmeterpreise um rund 100 Euro bewegen. In Eisenstadt beträgt der Wert 128,61 Euro, in Neusiedl am See 131,63 Euro und in Bad Sauerbrunn 138,57 Euro.

