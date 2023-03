„Brimborium“ um Baulandmobilisierung im Burgenland

Seit sie in der politischen Arena kursiert, ist die Baulandmobilisierung vor allem Garant für die Mobilisierung von Emotionen. So auch bei der Debatte zur jüngsten Novellierung des Raumplanungsgesetzes am Donnerstag im Landtag. Zwar geht es in der Novelle darum, die Errichtung und Erweiterung von Supermärkten künftig nur mehr im Ortskern zu erlauben, aber unweigerlich kam die Rede auch auf die Baulandmobilisierung und die Abgabe auf brachliegendes Bauland.

Der zuständige Landesrat Heinrich Dorner hat dabei auch erstmals Einblick in seine Erwartungen gegeben. Rund 24.000 Grundstücke würden landesweit unter diese Abgabe fallen. Der Landesrat geht davon aus, dass es unter Berücksichtigung der zahlreichen Ausnahmen 2.500 bis 3.000 Abgabepflichtige geben werde. „Ja, das ist ein kleiner Teil“, räumte er ein. „Aber wenn es dadurch zu einer Mobilisierung kommt und in jeder Gemeinde ein, zwei Grundstücke frei werden, finde ich, haben wir Gutes getan, weil die jungen Familien zugutekommen.“ Die Baulandmobilisierungsabgabe betreffe „ein bis zwei Prozent der Bevölkerung“, ergänzte der rote Klubobmann Robert Hergovich.

Ein oder zwei Grundstücke pro Gemeinde – lohnt sich dafür der Aufwand, den die rote Landesregierung seit Herbst 2020 dafür betreibt?