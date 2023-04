Baulandmobilisierung: Die Frage nach dem Preis

Das Raumplanungsgesetz, das nicht zuletzt aufgrund mehrerer Novellen in kurzer Zeit immer komplexer wird, sorgt weiter für Verunsicherung. Die rote Alleinregierung will Grundstücke durch einen festgelegten Maximalpreis „leistbarer“ machen und für brachliegendes Bauland eine Abgabe einheben.

In Neusiedl am See, einem der teuersten Pflaster im Burgenland, soll nun Grünland in Bauland umgewidmet werden, informierte ein Leser den KURIER. 30 Grundstückseigentümer seien zu „Einzelgesprächen“ eingeladen worden. Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) sagt, diese seien selbst „an die Gemeinde herangetreten“. Die Preise sollen laut dem Leser für Stirnrunzeln gesorgt haben.