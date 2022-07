Das G´riss ums Wasser im Seewinkel

Das ist deshalb möglich, weil die beiden Wasserkörper in keiner direkten Verbindung zueinander stehen. Und doch stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil diese am Donnerstag her, als er am Rande einer Pressekonferenz meinte, er verstehe nicht, wieso Export-Mais bewässert werden müsse, während gleichzeitig über den Wasserhaushalt des Neusiedler Sees diskutiert werde.