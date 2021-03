Das Bürgermeisteramt ist (noch) eine Männerdomäne im Burgenland

Derzeit stellen die Sozialdemokraten neben den acht Ortschefinnen im Burgenland auch 19 Vizebürgermeisterinnen und 34 weibliche Ortsparteivorsitzende. 2022 werden die Gemeinderäte und Bürgermeister neu gewählt. An einer Quote will die Landeshauptmann-Stellvertreterin die Frauenförderung im Land generell nicht festmachen: „Man muss früher ansetzen, Frauen motivieren und bestärken.“ Frauen sollten in sichtbaren Positionen sein, so Eisenkopf. „Das ist ein wichtiges Zeichen, das Mut macht. Wir spiegeln die Bevölkerung wider.“

Als Hindernisse für ein politisches Engagement sieht sie Mehrfachbelastungen und das Zeitmanagement ebenso wie die Tatsache, dass sich Frauen den Job oft nicht zutrauen.