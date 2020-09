Burgenland: Corona-Abrissbirne fürs Budget

SPÖ hält an Mindestlohn fest

„Das Regierungsprogramm wird abgearbeitet“, stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der SPÖ-Klubklausur klar und hält damit auch weiter am Mindestlohn fest. Dieser gilt bereits in Krages sowie Holding und ab 2021 in den Tourismusbetrieben. In den Gemeinden soll er ebenfalls bis Jahresanfang umgesetzt sein, in der Pflege laufen Gespräche, sagt Doskozil. Man wolle die richtigen Investitionen tätigen und so Wirtschaft und Arbeitsmarkt unterstützen: „Der Mindestlohn ist dabei ein wichtiger Faktor.“

Kritik der Opposition

Unmittelbar nach der Pressekonferenz reagierte die FPÖ auf die von der absolut regierenden SPÖ präsentierten Einsparungspläne mit bereits gewohnt harter Kritik. Dem Burgenland stehe ein gigantisches Budgetdefizit bevor, „der Landeshauptmann hat nicht die geringste Ahnung von Haushaltsführung oder Wirtschaft“, so FPÖ-Finanzsprecher Alexander Petschnig. Dass Festhalten am Mindestlohn von 1.700 Euro stößt bei den Freiheitlichen auf heftige Kritik: Obwohl es bei diesem Modell „kaum Gewinner“ gebe, werde es ohne die wissenschaftliche Überprüfung seiner Sinnhaftigkeit unhinterfragt weitergeführt, sagt Petschnig.