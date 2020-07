Altenpflege: „Wir lassen niemanden allein“

Der Schock nach einem Doppelmord an zwei pflegebedürftigen Frauen sitzt noch tief. Der mutmaßliche Täter hatte seine Ehefrau und seine Mutter zuvor seit Jahren gepflegt. Am Mittwoch erwürgte er die beiden in einem Haus in Strebersdorf, Bezirk Oberpullendorf, und beging anschließend Suizid. Die Ermittlungen sind beendet, es war eine Verzweiflungstat des 59-Jährigen.