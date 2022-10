Wechsel in zwei Orten: ÖVP verliert Bürgermeister

Er habe mit dem Sieg gerechnet, aber "nicht in dieser Deutlichkeit", sagte Schaberl zum KURIER. Trotz des Gleichstands mit der ÖVP im Gemeinderat werde es in Eltendorf "stabile Verhältnisse" geben, versicherte der designierte Ortschef. Mit Siemeister werde er in den nächsten Tagen ein Gespräch führen, eine fixe Koalition wolle er aber mit keiner Partei schließen.

Die Sieger der Stichwahl