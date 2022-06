Burgenlands Feuerwehrgesetz vorm Höchstgericht

„Ich war bei der Feuerwehrwahl in Steinbrunn als Beisitzer aktiv, durfte aber selbst nicht wählen“, erzählt Ibesich. Allein in seiner Gemeinde ging es einer Handvoll Kameraden so, landesweit sind 1.900 der 17.400 Feuerwehrmitglieder Reservisten.

1962 ist Ibesich der Feuerwehr beigetreten, 1977 wurde er Ortskommandant, seit 1992 ist er Ehrenkommandant. Bis heute hilft er mit, wo er gebraucht wird – aber wählen darf er nicht.

Sollte der VfGH das Gesetz kippen, würden auch Junge profitieren. Mitglieder der Feuerwehrjugend, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, aber noch nicht in den aktiven Dienst überstellt wurden, wären bei der nächsten Kommandantenwahl stimmberechtigt. Übrigens: Der Landtag könnte sich eine allfällige Aufhebung des Gesetzes ersparen, indem er es selbst repariert.