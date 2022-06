So will Raiffeisen zum "Energie-Nahversorger" werden

20 davon sollen bis Ende Juni gegründet werden und anfangs zehn bis 15 Prozent des burgenländischen Stromhandels abdecken, so der Plan. Sechs entstehen im Nordburgenland (Pama, Zurndorf, Parndorf, Neusiedl am See, Frauenkirchen, Andau), fünf im Raum Eisenstadt/Mattersburg (Wimpassing, Steinbrunn, Neudörfl und in den beiden Bezirksvororten, drei im Mittelburgenland (Deutschkreutz, St. Martin, Oberpullendorf) und fünf im Südburgenland (Pinkafeld, Rotenturm, Stegersbach, Güssing, Eltendorf, Jennersdorf), also überall dort, wo sich ein Umspannwerk befindet. Das ist Voraussetzung für das gemeinsame Einspeisen von Energie aus Fotovoltaikanlagen. 99,5 Prozent aller Haushalte könnten – zumindest theoretisch – Mitglied werden.