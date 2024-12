Burgenland verlängert Wohnkostendeckel bis Mitte 2025

Eine Annäherung zwischen dem Land und den Gemeinnützigen zeichnet sich auch in der leidigen Frage der Wohnbauförderung für Reihenhäuser ab. LH Hans Peter Doskozil , der aktuell noch rekonvaleszent ist, hatte vor knapp drei Jahren den Einstieg des Landes in den sozialen Wohnbau angekündigt.

Was wurde aus der Ankündigung des Landes, mit einer eigenen Landesgesellschaft günstige Reihenhäuser zu bauen? Ein Projekt in Pinkafeld stehe kurz vor der Fertigstellung, so Dorner. In anderen Gemeinden wie Mattersburg, Gols oder Oberpullendorf stehe man am Start.