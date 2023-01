Land steigt in Wohnbau ein und will „leistbares Eigentum“

Was in Wien der Gemeindebau ist, wird im Burgenland bald das Landesreihenhaus oder die Landeswohnung. Der schon im Regierungsprogramm der SPÖ-Alleinregierung angekündigte Einstieg des Landes in den sozialen Wohnbau wird konkret.

In den sieben Bezirken werden ebenso viele Pilotprojekte umgesetzt. Die ersten drei werden noch heuer begonnen und im Herbst 2024 fertiggestellt, kündigten LH Hans Peter Doskozil, Bautenlandesrat Heinrich Dorner und Gerald Goger, Geschäftsführer der Landesimmobiliengesellschaft (LIB), am Montag in Eisenstadt an. In Pinkafeld entstehen Reihenhäuser mit einer Wohnfläche von 110 m2 und Grundstücksflächen zwischen 370 und 540 m2; in Stuben (ebenfalls Bezirk Oberwart) ist ein mehrgeschossiger Bau mit Generationenwohnungen geplant und in Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl/See) wird ein bestehendes Objekt so umgebaut, dass neun Wohnungen entstehen. Wohnungsgrößen: 45 bis 110 m2.