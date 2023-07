Wirkt die Wohnbauförderung? Kann sein – muss aber nicht

Die vier im Burgenland verwurzelten Gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) – OSG, EBSG, Neue Eisenstädter und B Süd – haben von 2017 bis 2020 mit Beschluss der Landesregierung Förderdarlehen von insgesamt 150,2 Millionen Euro erhalten. Übrigens flossen nur sechs Prozent der Mittel in Sanierungen, der Löwenanteil in Neubauten. 315 Wohn- und Reihenhausprojekte wurden mit dem Fördergeld zum Teil finanziert. Das durch die Förderungen ausgelöste gesamte Bauvolumen der GBV betrug in den vier überprüften Jahren fast 870 Millionen Euro.

Wurden die Wohnbaufördermittel von den GBV aber auch „widmungsgemäß und wirksam verwendet“, wollten die Grünen wissen und beauftragten den Burgenländischen Landesrechnungshof (BLRH) im September 2021 mit einer Prüfung. Unter die Lupe genommen wurde auch das Land Burgenland als Förderstelle und Aufsichtsbehörde. Der 111-seitige Bericht liegt seit gestern vor und die beiden Hauptfragen lassen sich schnell beantworten.

