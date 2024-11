Burgenlands Landesbudget - ohne Doskozil und fast ohne Zahlen

Das bedeute fürs kommende Jahr einen "negativen Saldo" von 50 Millionen Euro. Das Land werde ein Darlehen in dieser Höhe aufnehmen, das "1 zu 1 in das Projekt Tomorrow für Energieunabhängigkeit" investiert werde. Dabei handelt es sich um die von Doskozil schon präsentierte Strompreisgarantie für 20 Jahre.

"Im Auftrag des Herrn Landeshauptmannes", so Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) vor den Abgeordneten im Burgenländischen Landtag, werde er den Landesvoranschlag für 2025 präsentieren: Einnahmen von 1,88 Milliarden Euro stünden Ausgaben von 1,93 Milliarden Euro gegenüber, so der studierte Wirtschaftspädagoge.

Viel mehr "Hard Facts" gab es nicht in der knapp halbstündigen Budgetrede, die der Wirtschafts- und Soziallandesrat am Freitag Vormittag vor einer nicht voll besetzten Landtagsriege hielt. Von der SPÖ fehlten gleich vier der 19 Mandatare, von der ÖVP ein Abgeordneter.

Doskozil hatte am Donnerstag schriftlich wissen lassen, dass "die Cortisonbehandlung, die aufgrund meiner leichten Lungenentzündung nötig wurde, leider meiner Stimme zugesetzt hat". Deshalb müsse er sich im Landtag vertreten lassen. Und weiter: "Mit öffentlichen Auftritten werde ich im beginnenden Advent wohl noch sparsam umgehen müssen", so Doskozil, der am 19. Jänner 2025 eine Landtagswahl zu schlagen hat.

Viel Schelte für die Bundesregierung

Statt sich ins Zahlenwerk des Landeshaushalts zu vertiefen, kontrastierte Schneemann die Situation des Landes immer wieder mit der des Bundes. Ein Beispiel: "Die ÖVP hat das Bundesbudget an die Wand gefahren", eine Lücke von 15 Milliarden Euro klaffe nun im Bundeshaushalt. Im Burgenland hingegen werde "klug und gezielt in Sicherheit und Wohlstand des Landes investiert".