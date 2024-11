Landeshauptmann Doskozil lässt sich bei Budgetrede vertreten

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird die Budgetrede am Freitag nicht selbst halten, er lässt sich in der Landtagssitzung von Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) vertreten.

Schneemann sei als Wirtschafts- und Sozialreferent eng in die Budgetvorbereitung eingebunden gewesen. Er selbst werde mit öffentlichen Auftritten im Advent "wohl noch sparsam umgehen müssen". Seinen Pflichten als Landeshauptmann werde er "voll und ganz" nachkommen, betonte Doskozil weiters. Er war Anfang November erneut am Kehlkopf operiert worden.

Kritik an Bundesregierung

In einem Facebook-Posting erklärte Doskozil, dass er zwar in den vergangenen Wochen keine öffentlichen Termine absolvieren konnte, aber "sehr intensiv an den Projekten gearbeitet habe, die das Burgenland weiter voranbringen sollen" - besonders am Landesvoranschlag für das Jahr 2025. Dieser werde nun dem Landtag zugeleitet und Mitte Dezember beschlossen.