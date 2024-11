Burgenlands Gemeinden fühlen sich vom Land geschröpft

Darin ist aufgelistet, was burgenländischen Gemeinden 2025 von den 345 Millionen Euro an Ertragsanteilen (EA) des Bundes übrig bleibt, nachdem sich das Land bedient hat.

In Großpetersdorf bleiben 2025 von 3,5 Millionen Euro Ertragsanteilen nur 711.600 Euro – die Hälfte des heurigen Betrags. In Hornstein schmelzen die 3,2 Millionen EA auf 845.000 Euro. In Parndorf übersteigen die Abzüge durchs Land mit 5,6 Millionen Euro die Ertragsanteile um 349.000 Euro. Der Betrag wurde von der Gemeindeabteilung als „Übergenuss“ ausgewiesen.

Parndorfs Bürgermeister Wolfgang Kovacs ist seit 38 Jahren in der Kommunalpolitik. Was er jetzt vom Land erlebe, sei „eine Farce“, sagt er zum KURIER. Der von LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) erdachte Mindestlohn habe in Parndorf in drei Jahren Mehrausgaben von 1,6 Millionen Euro verursacht, rechnet Kovacs vor.

Parndorf wird für 2025 wohl einen Voranschlag mit 1,4 Millionen Euro Minus beschließen müssen. Kovacs.