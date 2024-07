Wer ist schuld, dass Gemeinden 22,3 Millionen Euro ans Land nachzahlen müssen?

Ein Brief von LH-Vize Astrid Eisenkopf (SPÖ) an alle 171 Gemeinden des Landes ist für ÖVP-Obmann Christian Sagartz am Freitag Beleg, dass die rote Landesregierung "ganz bewusst in Kauf nimmt, dass die Gemeinden in finanzielle Schieflage kommen".

Was ist passiert? Der Burgenländische Gesundheitsfonds (BURGEF) deckt den Betriebsabgang der Spitäler und bedient sich dabei aus Mitteln des Landes (90 Prozent) und der Gemeinden (10 Prozent). Politisch verantwortlich für den BURGEF ist LH Hans Peter Doskozil (SPÖ).