Doskozils Brief an die "lieben Burgenländerinnen und Burgenländer"

Denn in diesen Tagen wendet sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) mit einer „amtlichen Mitteilung“ direkt an die „lieben Burgenländerinnen und Burgenländer“. Auf zwei Seiten „informiert“ der rote Landeschef darüber, was „die Entscheidung der Opposition, ein Angebot des Landes zur Entlastung der burgenländischen Gemeinden abzulehnen, für Sie bedeutet“.

Tauschgeschäft

Wie mehrfach berichtet, besteht das Angebot des Landes an die 171 Kommunen darin, die Förderung fürs Kindergartenpersonal von 45 auf 85 Prozent zu erhöhen, was die Gemeinden in Summe um mindestens 38 Millionen Euro entlasten würde.