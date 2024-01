Gemeindepaket im Burgenland geplatzt: Aus Doskozils "Müll-Deal" wird nichts

Das vom burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) geplante "Gemeindepaket" ist am Widerstand der ÖVP gescheitert. Vorgesehen hatte es eine höhere Förderung der Personalkosten in den Kindergärten und im Gegenzug hätte der Müllverband in die Landesholding integriert werden sollen. Daraus wird nun nichts. Ein "faules Gegengeschäft" werde abgelehnt, so ÖVP-Landesparteichef Christian Sagartz. Doskozil erklärte, dies sei "höchst bedauerlich und bezeichnend".

➤ Die Hintergründe: Entlastung im Tausch gegen den Müllverband