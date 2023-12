Land bietet Gemeinden Deal: Entlastung im Tausch gegen den Müllverband

Weil Weihnachten schon vorbei ist, werden keine Geschenke angeboten, sondern ein Tauschgeschäft. Denn als „wirtschaftliches und finanzielles Gegengewicht“ wird die Übernahme des Burgenländischen Müllverbandes (BMV) durchs Land oder die Landesholding gefordert. Für „Leistungsspektrum und Leistungsfähigkeit“ des 1980 gegründeten Gemeindeverbandes verspricht das Land eine „Garantie“.

Dass das Land just zwischen den Feiertagen die Ortschefs „transparent und umfassend (...) informieren“ will, bedeutet auch, dass die SPÖ-Regierung Druck auf die Verhandlungspartner von der ÖVP ausüben will.