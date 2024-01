Gemeinde-Deal: Schwarze Bürgermeister beraten am Dienstag im Mittelburgenland

Die schwarzen Bürgermeister sollen Dienstagabend „informiert werden, damit alle auf dem gleichen Stand sind“, sagte ÖVP-Gemeindebundpräsident Leo Radakovits am Montag zum KURIER. Eine Entscheidung über Annahme oder Ablehnung des Doskozil-Vorschlags sei in Lackendorf noch nicht zu erwarten.

Seine „persönliche Einschätzung“, so Doskozil gestern: Vermutlich werde versucht, „politisches Kleingeld zu wechseln, aber es täte der ÖVP gut, im Sinne der Gemeinden zu entscheiden“. Er könne aber auch damit leben, wenn es am Ende keinen Deal gebe: „Dann schlafe ich ein bisschen ruhiger, was die Landesfinanzen angeht“, betonte der Landeshauptmann.