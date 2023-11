Doskozil betonte die Bedeutung der Gesundheitsversorgung und der Spitalsfinanzierung als Schlüsselbereiche für die Zukunft des Landes. Man habe sich entschlossen, in diesen Bereich zu investieren, wie Projekte wie der Neubau des Krankenhauses Oberwart und das geplante Krankenhaus in Gols zeigten.

Trotz wiederholter Kritik der Opposition an der Verschuldung des Landes wies Doskozil die Vorwürfe zurück: "Was immer gesagt wird, dass wir uns übermäßig verschulden, ist schlichtweg falsch." Er appellierte an alle Landtagsparteien, das Budget konstruktiv zu nützen und nicht "Phantasiezahlen zu erfinden", um eine sachliche Diskussion zu ermöglichen.