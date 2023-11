Weitere Operation bei Doskozil: "Luft wird dünner"

Am Donnerstag hat Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) im Landtag seine Budgetrede gehalten. Danach kündigte er an, sich einer weiteren Kehlkopfoperation unterziehen zu müssen. Kommenden Donnerstag wird Doskozil dafür zu Spezialisten nach Leipzig fahren. "Ich spüre es schon länger: Für mich wird es Zeit, nach Leipzig zu fahren und eine Sanierung meines Kehlkopfs vorzunehmen", so der Landeshauptmann. Die OP habe weniger mit seiner Stimmbildung zu tun, vielmehr falle ihm das Atmen schwer: "Die Luft wird immer dünner."

Doskozil rechnet mit einer Pause von zwei bis zweieinhalb Wochen. Er wolle so schnell wie möglich wieder in die Bürotätigkeit zurückkehren: "Meine politische Arbeit wird durch den Eingriff auch diesmal in keinster Weise beeinträchtigt. Ich bleibe während meiner Abwesenheit in enger Abstimmung mit meinem Team."

Seltene Krankheit

Doskozil leidet an einer seltenen Erkrankung der Knorpelstruktur des Kehlkopfgerüsts. Seit März 2020 wird er im Universitätsklinikum Leipzig behandelt. Am Krankheitsbild habe sich prinzipiell nichts geändert, betont er.

