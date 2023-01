Burgenland Tourismus eröffnet eigenen Shop im Outlet Parndorf

Der Burgenland Tourismus startet nicht nur mit Werbekampagnen ins neue Jahr, sondern eröffnet im Frühjahr im Designer Outlet in Parndorf einen eigenen „myburgenland“ Shop. 950.000 Euro werden in den Laden für regionale Produkte investiert, kündigte Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an.

Mit den Nächtigungszahlen des Vorjahres zeigte er sich trotz Minus im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 zufrieden.