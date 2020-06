Burgenland: Tatar prescht vor und plant Konzerte im Herbst

"Festival" trotz Corona

Damit will sich Ewald Tatar, Geschäftsführer von Barracuda Music, nicht abfinden. Dass er mit den derzeit geltenden Maßnahmen nicht zufrieden ist, war ihm bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Eisenstadt jedenfalls deutlich zu hören. Er wisse nicht, so Tatar, mit welchen Experten sich die Regierung derzeit berate, aber jedenfalls „nicht mit uns, obwohl wir eigentlich die Experten in diesem Land sind“.

Unter Beweis stellt der Veranstalter diese Behauptung jährlich bei Megaevents wie dem Nova Rock, das täglich mehr als 50.000 Menschen besuchen.

So viele werden es bei den ersten für Herbst geplanten Konzerten wohl nicht sein, aber Tatar hofft auf mehr als die maximal erlaubten 1.000 Personen. „Wir möchten in dieser Zeit ein Zeichen setzen und gehen in die Offensive“, sagt Tatar, der den Behörden bereits ein Konzept für „Stehplatz-Konzerte zwischen 2.500 und 3.000 Besuchern“ vorgelegt hat.