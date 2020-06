Tierschutz: Langsame Rückkehr zur Normalität

Die Covid-19 Pandemie hat das Burgenland auf allen Ebenen getroffen. Auch der Tierschutz musste mit der neuen Situation umgehen; nun kehrt man schön langsam wieder zum Normalbetrieb im Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt zurück. In den meisten Tierheimen fanden in den vergangenen Wochen keine Übergaben statt, die Schützlinge mussten noch auf neue Besitzer warten.