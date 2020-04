Tierarztbesuch nur bei dringenden Notfällen

Für Besucher geschlossen ist nach wie vor das Landestierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt. Freiwillige würden die Hunde derzeit zum Spaziergang oder zum Trainieren abholen. „Damit den Tieren nicht die Decke auf den Kopf fällt“, sagt Sonnenhof-Leiter Wolfgang Böck. Die Übergabe der Hunde erfolge durch ein kontaktloses System mittels Schleuse, damit sich Mitarbeiter und Freiwillige nicht infizieren können.

Sonst sei eigentlich fast alles wie immer, sagt Böck. Die Nachfrage nach den Tieren – im Sonnenhof werden Hund und Katz nach wie vor vermittelt – sei etwas zurückgegangen, aber nicht in großem Ausmaß.

Obwohl die Grenzen in die Nachbarländer so gut wie dicht seien, würden dennoch vereinzelt Tiere geschmuggelt, erklärt Veterinärmediziner Böck. Die Hunde kommen aus Ungarn und sollten in Österreich verkauft werden. Nach Beschlagnahmen durch die Behörden – etwa nach polizeilichen Kontrollen – würden immer wieder einmal Hunde im Sonnenhof landen.

Auch wenn es derzeit keine sogenannten Kofferraum-Verkäufe gebe, wo die Tiere an der Grenze zu Billigpreisen aus dem Auto heraus verscherbelt werden, könnte sich das aufgrund der derzeit tristen wirtschaftlichen Situation in den Nachbarländern bald ändern, befürchtet Böck.