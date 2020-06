Parndorf: Junger Steinkauz auf Mistplatz "entsorgt"

Ein Rascheln, das sie beim Spaziergang mit ihrem Hund von einem nahen Mistplatz vernahm, hat eine Spaziergängerin in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) stutzig gemacht. Die Frau sah nach und fand einen Karton, in dem sich ein kleiner Steinkauz befand. Das Tier wird nun in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) aufgezogen, berichtete die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ am Mittwoch.

Der kleine Steinkauz habe körperlich keine Schäden davongetragen und habe nun auch wieder Gesellschaft: „Er wurde in der EGS zu Ammeneltern der gleichen Tierart gesetzt. Von diesen Zieheltern wird er nun aufgezogen, bis er fit für die Freiheit ist“, schilderte Brigitte Kopetzky von „Vier Pfoten“.

Warum das Tier dort ausgesetzt wurde, ist unklar. Vorfälle mit jungen Eulen seien jedoch nicht ganz ungewöhnlich, da diese in der Nacht mit ihren Eltern ziemlich laut kommunizieren, erläuterte Kopetzky.