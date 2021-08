Burgenland startet mit ersten landesweiten Lern- und Feriencamps

Im Burgenland haben am Montag die ersten landesweiten Lern- und Feriencamps begonnen. An 14 Standorten bietet das Land in den kommenden zwei Wochen eine Ferienbetreuung.

Pädagogen unterstützen die Schüler dort nach dem aufgrund der Coronakrise herausfordernden vergangenen Schuljahr beim Lernen, betonten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Bildungslandesrätin Daniela Winkler (beide SPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz in Pinkafeld. 2.700 Kinder sind angemeldet.