Wohnen am Wasser: Wo es richtig teuer ist

Wie zum Beispiel das Projekt „Am Hafen“ in Neusiedl am See, das Wohnen direkt am Wasser ermöglicht – eigene Bootsanlegestelle inklusive. Billig ist das natürlich nicht, je nach Größe und Lage innerhalb der Anlage beginnen die Preise für die ganzjährig als Zweitwohnsitz bewohnbaren Reihenhäuser bei 1,1 Millionen Euro. Trotzdem sind von den 22 Einheiten bereits 16 vergeben, darunter auch das sogenannte „Haus am Schilf“ (im Bild), das komplett von Wasser umgeben ist und für das kein Bieterverfahren notwendig war – der ausgerufene Höchstpreis wurde bezahlt. Die exklusiven Immobilien gingen übrigens zum Großteil an Personen aus dem Wiener Umfeld, die sich ein Domizil an „ihrem Meer“ schaffen wollten.

Die Nähe zur Bundeshauptstadt ist es auch, die den boomenden nordburgenländischen Immobilienmarkt weiter befeuert. So gab es zum Beispiel im ersten Quartal dieses Jahres in Eisenstadt die meisten Transaktionen in Österreich – natürlich relativ, also pro Einwohner gerechnet.