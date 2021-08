Wie in Parndorf das Glockenläuten in Einklang gebracht wird

Das liegt daran, dass die „alte Dame“ mit drei neuen Glocken, die 1956 im Parndorfer Kirchturm eingezogen sind, nicht so recht harmonieren wollte. „Seit dieser Zeit ist das Parndorfer Geläute in seiner Gesamtheit nicht wirklich stimmig“, erklärt Johann Maszl dem KURIER. Er muss es wissen, denn der Mann hat Ahnung von Musik: Seit über 30 Jahren leitet Maszl das Tamburizza-Orchester „Ivan Vukovic“. Außerdem arbeitet der Hobbyfotograf derzeit an einem Bildband über sakrale Bauten und Reliquien in Parndorf.

Dissonante Klänge

Aber zurück zu den Glocken: Um der Bevölkerung das dissonante Läuten zu ersparen, blieb die alte Glocke fortan meist stumm, es kamen nur noch die drei neueren Glocken zum Einsatz.

Im kommenden Herbst soll dieses Trio nun aber zu einem stimmigen Quintett erweitert werden. Auf Initiative von Pfarrer Franz Borenitsch bekommt die Kirche gleich zwei brandneue Glocken. Es ist ein nachträgliches Geschenk für zwei Jubiläen. 2018 wurde das 300-jährige Bestehen der Parndorfer Pfarrkirche gefeiert, Borentisch selbst beging sein 25-jähriges Priesterjubiläum. Nach einem Jahr der Planungen war es am 22. Juli soweit: Die neuen Glocken wurden im Beisein einer Delegation aus Parndorf in der Gießerei Grassmayr in Innsbruck „geboren“. Hier werden seit dem Jahr 1599 Kirchenglocken gegossen.