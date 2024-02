Burgenland-Rechnungshof vermisst bei Klimastrategie prüfbare Ziele

Der Burgenländische Landesrechnungshof (BLRH) hat die strategische Umsetzung der Agenda 2030 - Klimaschutz überprüft und vermisst dabei Wirkungsziele . Die Klimaziele waren nicht gesetzlich verankert und die Plankosten für die Umsetzung der Maßnahmen fehlten, obwohl diese eine wesentliche Grundlage für die Kostenkontrolle bilden, hieß es im am Mittwoch veröffentlichten Bericht.

Mit dem neu gesetzten Ziel einer "bilanziellen Klima- und Energieneutralität" bis zum Jahr 2030 haben sich die bisherigen Maßnahmen in zeitlicher, qualitativer und quantitativer Hinsicht aber verändert, so der BLRH. Die Prüfer vermissen messbare Ziele, an der die Maßnahmen sowie die bilanzielle Neutralität gemessen werden können. Sie empfehlen daher, Wirkungsziele festzulegen und aussagekräftige Indikatoren zu definieren.