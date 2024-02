Das ganze Burgenland fährt bald mit dem Taxi

Im Laufe des Jahres wird auch die Planung für das Bast in den Bezirken Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung und Neusiedl am See aufgenommen. „Der Betriebsstart soll am 1. Jänner 2025 erfolgen und die burgenlandweite Abdeckung mit einem flächendeckenden Mobilitätssystem garantieren“, sprach Landesrat Heinrich Dorner einmal mehr von einem „Meilenstein im Öffi-Angebot“.

Wie wird das Angebot im Mittel- und Südburgenland angenommen?

Seit einem halben Jahr ist das Bast in vier Bezirken von Montag bis Freitag im Einsatz und hat bis dato rund 18.700 Fahrgäste befördert, im Schnitt 250 Fahrten täglich. Mit der Einführung des bedarfsorientierten Mikro-ÖV-Systems wurden Lücken im öffentlichen Verkehr geschlossen.