Ab September: Anruf genügt und der Bus fährt ein

Wie wurde das BAST entwickelt?

Die Ausgangsbasis für die Entwicklung und Implementierung der BAST ist die Generalverkehrsstrategie 2021 (GVS) für das Burgenland. In die Ausarbeitung der GVS wurde die Bevölkerung mittels Online-Befragung eingebunden, rund 6.000 Personen haben daran teilgenommen. Bei der konkreten Ausarbeitung des BAST waren alle Gemeinden im Mittel- und Südburgenland eingebunden. In sieben Informationsveranstaltungen wurde das System der Anrufsammeltaxis erklärt und Haltepunkte in den Kommunen festgelegt. All das erfolgte im Rahmen zweier Leader-Projekte mit den Geschäftsführern Margit Nöhrer (Südburgenland) und Harald Horvath (Mittelburgenland).