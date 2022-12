Wer Bahn hat, braucht weniger Auto

Vergleicht man die 15 größten Gemeinden miteinander, so zeigt sich folgendes Bild: Kittsee (406) liegt vor Parndorf (606), Pinkafeld (609), Neufeld an der Leitha (617) und Neudörfl (627). Die Bezirksvororte reihen sich dahinter ein, den geringsten Motorisierungsgrad hat Neusiedl am See (653), dann folgen Mattersburg (661), Eisenstadt (692), Güssing (701), Oberpullendorf (708), Oberwart (717) und Jennersdorf (722).

Wohin geht die Reise?

Spannend wird sein, ob und wie sich die eingangs erwähnte Entwicklung angesichts der immer stärker steigenden Energiekosten fortsetzen wird. Denn „gerade im Mobilitätsbereich ist das Potenzial, Ausgaben zu reduzieren, hoch“, sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Um das eigene Sparpotenzial zu eruieren, empfiehlt der Experte, ein Mobilitätstagebuch zu führen – und dabei bei jeder Autofahrt Alternativen dafür anzuführen.