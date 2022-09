Warum Nordburgenländer weniger Auto fahren

Das hat natürlich Gründe und die liegen in der Struktur des dünn besiedelten Bundeslandes, sowohl geografisch, als auch was die Infrastruktur betrifft. Denn je höher die Bevölkerungsdichte, desto geringer der Motorisierungsgrad. Das geht einher mit der Verfügbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln, die in urbaneren Gebieten natürlich leichter wirtschaftlich betrieben werden können. Dementsprechend größer ist das verfügbare Angebot an Zügen und Bussen – und das ist im Nordburgenland einfach besser als im Süden.

Die Folge davon ist ein eklatantes Nord-Süd-Gefälle. Denn ausgehend vom Bezirk Neusiedl am See mit dem niedrigsten Motorisierungsgrad von 654 Pkw pro 1.000 Personen, steigt dieser in Richtung Süden kontinuierlich an: 673 sind es im Bezirk Eisenstadt-Umgebung beziehungsweise 671 in Mattersburg, 689 in Oberpullendorf, 701 in Oberwart. Dann folgen Jennersdorf (716) und Güssing (724) – letztgenannter Bezirk ist übrigens der einzige in Österreich ohne Bahnanschluss.