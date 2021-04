"Nord versus Süd": Das Land der weiten Wege

2,5 Jahre. So viel Zeit braucht ein Burgenländer in 45 Jahren Erwerbstätigkeit durchschnittlich, um in die Arbeit und wieder nach Hause zu kommen. Umgerechnet sind das rund 930 Tage, österreichweit liegt dieser Wert bei „nur“ 871 Tagen, also zirka zwei Monaten weniger.

Burgenland – Land der Pendler?

Tatsächlich erklärte bereits im Jahr 1965 der damalige Landtagspräsident Fred Sinowatz die „Wanderarbeiterfrage“ als „das große Problem unserer Zeit“. Als Ursachen ortete Sinowatz damals die „extreme Randlage“ und die „Verkehrsverhältnisse“. Durch schrittweise Verbesserungen wurden dann aus Wanderarbeitern, die im Frühjahr auszogen und erst nach Wochen oder Monaten heimkehrten, die Wochenpendler.

Pendeln in USA

Ein schönes Beispiel dafür findet sich in der Entwicklung der mittelburgenländischen Gemeinde Neutal, deren Bewohner sich zur Zeit der Industrialisierung einen Namen als Kamin- und Ofenmaurer gemacht hatten. Ihr Fachwissen war auf der ganzen Welt gefragt.

Die Spezialmaurer pendelten in verschiedene Länder zum Arbeiten aus, so etwa auch nach Indien, Libyen, in die USA aber auch in die Ballungszentren Österreichs, sagt Johann Godowitsch. Er engagiert sich im Museum für Baukultur (MUBA), das nicht nur von der Geschichte der Spezialmaurer, sondern auch vom Pendeln in der Gemeinde Neutal Zeugnis gibt.