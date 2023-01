Burgenland: Nach der Pandemie wieder mehr Alko-Lenker am Steuer

Das schlägt sich leider auch in der Unfallstatistik nieder. Nach der niedrigsten Anzahl an Verkehrstoten (8) seit Bestehen der Unfallstatistik im Jahr 2021 kamen im Vorjahr 19 Personen im Straßenverkehr ums Leben.

Die Polizei reagierte darauf bereits mit einigen Schwerpunktaktionen. So wurden etwa schon im Dezember 20 Alkolenkerinnen bzw. -lenker aus dem Verkehr gezogen.

Das Planquadrat am Samstag war bereits das dritte in zwei Monaten und wurde im Vorfeld in den Medien angekündigt. Das habe Wirkung gezeigt, so Stipsits.