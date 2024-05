Alles andere als flach: Neue Mountainbikestrecke zu den "Burgenland Trails"

Mountainbiken wird ausgerechnet im sonst so flachen Burgenland zu einem immer wichtigeren Faktor im Tourismus , vor allem im stellenweise doch recht hügeligen Südburgenland .

Die in der Szene bereits gut etablierten "Burgenland Trails" am Geschriebenstein werden durch eine neu errichtete Strecke aufgewertet. Offiziell eröffnet wurde sie am Mittwoch.