Wenn das Bike auch im Winter lockt

Gerade in dieser Zeit war der Andrang gewaltig – sowohl von waghalsigen Mountainbikefahrern aus der Region, aber auch aus anderen Bundesländern. Was von ihnen besonders gelobt wurde? Einerseits die Qualität der für das Burgenland überraschend anspruchsvollen Downhill-Trails, andererseits das gute Service in Form eines eigenen Shuttle-Dienstes.