So weit die Wadeln radeln: Neuer Radweg im Burgenland eröffnet

Die Fertigstellung der touristischen Angebote soll schrittweise erfolgen. Bis Ende 2022 wird es eine Aussichtsplattform bei der alten Antimon-Verladestation in Bad Tatzmannsdorf, eine riesige Holzlokomotive als Kinderspielplatz am Bahnhof Hannersdorf und eine Streuobstwiese bei Rechnitz geben. Die Fertigstellung weiterer Attraktionen, wie zum Beispiel einem Wasserspielpark beim alten Bahnhof in Burg, einem Uhudlertunnel mit Blitzerfoto und vielem mehr, ist bis Ende 2024 geplant und soll teilweise mit EU-Fördermitteln finanziert werden.