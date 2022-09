Premiere am Neusiedler See und die Frage: Was macht die Dürre?

Im Schilfgürtel verdichtet sich die Biomasse durch das fehlende Wasser stark. Das Schilf nimmt durch die Austrocknung zwar Kohlenstoff auf, aber zulasten des im Boden gespeicherten Anteils, so die Forscher. Wenn nun das Gros in die Biomasse eingebaut wird, laufe man Gefahr, dass durch Schilfbrände umso mehr davon in die Atmosphäre gelangt.

Allerdings nehme im Schilfgürtel „die Methanemission aufgrund der trockeneren Verhältnisse ab“, so Pamela Baur von der Arbeitsgruppe Geoökologie, was ein positiver Effekt für das Klima wäre. Auf den Neusiedler See sehen die Experten insgesamt eine Phase zukommen, die von Extremen geprägt sein wird, und in der das Ökosystem schwieriger zu managen sein wird.