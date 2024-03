Eine Frau, ein Handy und ein Film: 310 Kilometer zu Fuß in 20 Tagen

Manchmal muss eine eine Reise tun, um etwas erzählen zu können. In diesem Fall die Filmemacherin Kristina Schranz. Das von ihr gewählte Abenteuer lag direkt vor der Haustür: Der Bernstein Trail, Burgenlands 310 Kilometer langer Weitwanderweg.

20 Tage lang war die gebürtige Oberwarterin unterwegs, entstanden ist der ausschließlich mit dem Handy gedrehte Film "Unterwegs auf dem Bernstein Trail" – zu sehen am 14. April in ORF2.

Die Idee zu diesem Projekt hatte die 32-jährige Filmemacherin und Moderatorin passenderweise auf einer anderen Reise, allerdings im Zug.

"Ich glaube fest an ein Miteinander, das mich hoffen lässt in dieser Zeit, in der wir gerade sind. Und bei einem selbst fängt es an, Tag für Tag." von Kristina Schranz Filmemacherin

"Ich wollte schon länger etwas ganz allein machen, aber etwas Realistisches und Umsetzbares. Beim Recherchieren bin ich dann auf den Bernstein Trail gestoßen – und ich muss zugeben, manche Orte im Land kannte ich vor meiner Wanderung gar nicht." "Lost" im Südburgenland Nicht die einzige Überraschung, die die in Wien lebende Südburgenländerin auf ihrer Reise erlebte. "Als ich da in der Steppenlandschaft des Neusiedler Sees stand und den Sonnenaufgang betrachtet habe, wurde mir klar: Man muss nicht in weit entfernte Länder reisen, um die Schönheit der Natur oder Abenteuer zu erleben – wenn man sich die Zeit und den Blick dafür nimmt."

© ORF/Stella Luce Film Malerische Sonnenaufgänge in der Steppenlandschaft des Neusiedler Sees entlohnten für die Strapazen des Wanderns.

Ganz problemlos verlief die Wanderung freilich nicht. Etwa im Südburgenland, wo sich die 32-Jährige gleich an ihrem ersten Tag bei Heiligenbrunn im Bezirk Güssing verirrte. An einem windigen Regentag stapfte sie ohne Handyempfang und orientierungslos durch den Wald, Menschen waren weit und breit keine in Sicht. Menschen erzählen ihre Geschichte "Da musst du jetzt durch", habe sie sich gedacht. Und die Mühen haben sich gelohnt. Denn auf ihrem Weg begegnete Kristina Schranz zahlreichen Menschen, so vielfältig wie das Land. Duftbauern, Pastoren, Segler, Ranger, passionierte Wanderer, Winzer, Kinder und ältere Leute – alle kommen in diesem Film zu Wort. "Liebe, bodenständige, hilfsbereite und interessante Menschen gibt es an jeder Ecke, wenn man sich offen und unvoreingenommen begegnet."

© Kristina Schranz Stopp am Neusiedler See, um mit einer Naturpark-Rangerin in die Weiten der Landschaft zu blicken.

Geholfen hat ihr dabei die von ihr gewählte Produktionsweise. Denn aufgenommen wurde der Film – Drohnenaufnahmen beim Start und im Ziel ausgenommen – ausschließlich mit dem Handy. Auf die richtige Technik kommt es an "Das geht allein wirklich gut und das Handy ist nicht so auffällig wie ein Kamerateam, das für viele Menschen doch ungewohnt ist und einschüchternd wirkt."

Ausschnitte von der im September 2023 durchgeführten Wanderung sind bereits jetzt auf dem Instagram-Account von Kristina Schranz zu sehen.

Die im Fernsehen ausgestrahlte Dokumentation wurde im Gegensatz zu den kurzen Clips für die sozialen Medien professionell im Studio geschnitten. Die Lehren der Reise Freilich war für dieses Projekt auch einiges an Vorarbeit zu leisten. Das richtige Equipment musste gefunden werden, Testdrehs absolviert und ein realistischer Workflow erarbeitet werden.

Unterwegs auf dem Bernstein Trail Das Projekt

20 Tage lang 310 Kilometer wandern und einen Film mit dem Handy drehen. Das Equipment

Iphone 14 Pro Max,

Stativ, Licht, Ton-Richtrohr: Rode Vlogger Kit,

Funkstrecken/Ansteckmikros: Rode Wireless Go II,

Gimbal: DJI Osmo Mobile 6, portables Ladegerät 310 Kilometer

lang ist die Ost-Route des Bernstein Trails, auf die Wanderer warten13 Etappen von Nord bis Süd oder umgekehrt.

Natürlich sind auch nur einzelne Etappen möglich. Mehr Informationen unter burgenland.info. Ausstrahlungstermin

"Unterwegs auf dem Bernsteintrail" ist in ORF2 in der Reihe "Erlebnis Österreich" am Sonntag, 14. April, um 16.30 Uhr zu sehen.

Dazu kam die Planung der Logistik, der Route und der Übernachtungsmöglichkeiten. Mit dabei hatte Schranz nur einen Rucksack mit genügend Wasser, festes Schuhwerk, Sonnencreme, Kopfschutz und natürlich Proviant für die jeweiligen Tagesstrecken. Sechs bis neun Stunden war die 32-Jährige täglich unterwegs, vermutlich als eine der ersten, die den Bernstein Trail von Anfang bis zum Ende gegangen ist.

Einen Tipp für Profis hat Schranz auch parat: "Wandersocken können mehrere Tage getragen werden. So habe ich in den 20 Tagen keine einzige Blase an den Füßen bekommen." Und noch eines hat sie dieser Film gelehrt: "Ich glaube fest an ein Miteinander, das mich hoffen lässt in dieser Zeit, in der wir gerade sind. Und bei einem selbst fängt es an, Tag für Tag. Das ist wohl die größte Erkenntnis, die ich aus dieser Reise mitnehme und mit der ich weiterhin durchs Leben gehen möchte."