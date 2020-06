Burgenland: Drei Gemeinden verteilen Corona-Gutscheine

50 Euro für jedes Haus

Anders als in Eisenstadt verzichtet Oberwart allerdings auf einen „Blanko-Gutschein“. In der Landeshauptstadt bekommt nämlich jeder Bürger, vom Baby bis zum Greis, 10 Euro, einlösbar bei jedem ortsansässigen Betrieb.

Ähnlich ist das Konzept in der SPÖ-geführten Gemeinde Illmitz im Seewinkel. Dort bekommt jeder der rund 1.000 Haushalt einen Gutschein im Wert von 50 Euro, der bis Jahresende bei den örtlichen Betrieben eingelöst werden kann. Außerdem verzichtet die Gemeinde auf die Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung in den Corona-Intensivmonaten und schüttet mehr Mittel an die Vereine aus.