Burgenländisches Start-up räumte bei Puls 4-Show ab

Im Angebot sind etwa Touren mit eigens gedrehten Videos zur Weinlese, in den Wiener Prater oder an den Wolfgangsee. Bislang wurde das Produkt nur Einrichtungen wie Seniorenheimen angeboten, ab sofort ist es auch am Markt erhältlich (um 495 Euro; Anm.).

Die Idee zur VR-Brille für Senioren kam Linzer, als er seinen vom Krebs gezeichneten Großvater Milan Linzer, ehemaliger Bundesrats- und EU-Abgeordneter, zum letzten Mal sah.